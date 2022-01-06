«Торонто» победил «Милуоки», «Миннесота» обыграла «Оклахому»
«Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Милуоки» со счетом 117:111.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рапторс» Паскаль Сиакам, набравший 33 очка.
«Милуоки» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торонто» — седьмой.
В другом матче «Миннесота» дома обыграла «Оклахому» со счетом 98:90. Больше всех в этой встрече набрал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс (22 очка).
«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции, «Оклахома» — на 13-м месте.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Торонто» — 111:117 (42:35, 35:33, 11:24, 23:25)
М: Миддлтон (25), Нвора (17).
Т: Сиакам (330, Ануноби (22).
6 января. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Миннесота» — «Оклахома» — 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)
М: Эдвардс (22), Беверли (20).
О: Гилджес-Александер (19), Гидди (14).
6 января. Миннеаполис. «Target Center».
Методология
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