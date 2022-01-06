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«Торонто» победил «Милуоки», «Миннесота» обыграла «Оклахому»

06:29
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«Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Милуоки» со счетом 117:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рапторс» Паскаль Сиакам, набравший 33 очка.

«Милуоки» занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Торонто» — седьмой.

В другом матче «Миннесота» дома обыграла «Оклахому» со счетом 98:90. Больше всех в этой встрече набрал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс (22 очка).

«Миннесота» занимает девятое место в таблице Западной конференции, «Оклахома» — на 13-м месте.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Торонто» — 111:117 (42:35, 35:33, 11:24, 23:25)

М: Миддлтон (25), Нвора (17).

Т: Сиакам (330, Ануноби (22).

6 января. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Миннесота» — «Оклахома» — 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)

М: Эдвардс (22), Беверли (20).

О: Гилджес-Александер (19), Гидди (14).

6 января. Миннеаполис. «Target Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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