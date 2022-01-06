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«Юта» в гостях победила «Денвер», «Атланта» обыграла «Сакраменто»

08:27
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«Юта» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Денвер» со счетом 115:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Боян Богданович, набравший 36 очков.

«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Денвер» — на восьмом месте.

В другом матче «Атланта» также в гостях обыграла «Сакраменто» со счетом 108:102. Больше всех набрал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс (30 очков).

«Сакраменто» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Атланта» — 12-я на «Востоке».

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Юта» — 109:115 (26:26, 30:31, 22:31, 31:27)

Д: Йокич (26), Бартон (20).

Ю: Богданович (36), Гей (18).

6 января. Денвер. Ball Arena.

«Сакраменто» — «Атланта» — 102:108 (24:33, 21:21, 30:24, 27:30)

С: Фокс (30), Хэлибертон (24).

А: Хьюртер (25), Реддиш (18).

6 января. Сакраменто. Golden 1 Center.

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Роман Шишов все материалы автора
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