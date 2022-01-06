«Юта» в гостях победила «Денвер», «Атланта» обыграла «Сакраменто»
«Юта» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Денвер» со счетом 115:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Боян Богданович, набравший 36 очков.
«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Денвер» — на восьмом месте.
В другом матче «Атланта» также в гостях обыграла «Сакраменто» со счетом 108:102. Больше всех набрал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс (30 очков).
«Сакраменто» занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Атланта» — 12-я на «Востоке».
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Юта» — 109:115 (26:26, 30:31, 22:31, 31:27)
Д: Йокич (26), Бартон (20).
Ю: Богданович (36), Гей (18).
6 января. Денвер. Ball Arena.
«Сакраменто» — «Атланта» — 102:108 (24:33, 21:21, 30:24, 27:30)
С: Фокс (30), Хэлибертон (24).
А: Хьюртер (25), Реддиш (18).
6 января. Сакраменто. Golden 1 Center.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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