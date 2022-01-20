«Атланта» обыграла «Миннесоту», «Бостон» проиграл «Шарлотт»

«Бостон» проиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:111. В других встречах «Атланта» переиграла «Миннесоту» (134:122), «Майами» выиграл у «Портленда» (104:92).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Шарлотт» — 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25)

Б: Шредер (24), Браун (21), Хорфорд (13 + 10 подборов).

Ш: Розир (28 + 10 передач), Бриджес (22), Болл (15 + 10 подборов + 10 передач).

«Атланта» — «Миннесота» — 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29)

А: Янг (37 + 14 передач), Хантер (22), Коллинз (17 + 11 подборов), Оконгву (17).

М: Расселл (31), Эдвардс (20), Таунс (17 + 10 подборов).

«Майами» — «Портленд» — 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12)

М: Калеб Мартин (26), Адебайо (20 + 11 подборов), Струс (15).

П: Саймонс (27), Макколлум (24), Нуркич (18 + 14 подборов).