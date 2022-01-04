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56 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Портлендом»

08:33
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«Атланта» проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:136.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, набравший 56 очков.

«Портленд» прервал свою серию из 4 поражений подряд.

В параллельном матче «Голден Стэйт» обыграл «Майами» — 115:108.

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Атланта» — 136:131 (36:32, 34:33, 30:40, 36:26)

П: Саймонс (43), Пауэлл (26), Литтл (22)

А: Янг (56 + 14 ассистов), Капела (22 + 11 подборов), Хертер (18)

4 января. Портленд. «Moda Center».

«Голден Стэйт» — «Майами» — 115:108 (33:25, 26:29, 30:28, 26:26)

Г: Пул (32), Уиггинс (22), Пэйтон (14)

М: Батлер (22), Мартин (19), Хирро (18)

4 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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