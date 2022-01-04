56 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в матче с «Портлендом»
«Атланта» проиграла «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:136.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг, набравший 56 очков.
«Портленд» прервал свою серию из 4 поражений подряд.
В параллельном матче «Голден Стэйт» обыграл «Майами» — 115:108.
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Атланта» — 136:131 (36:32, 34:33, 30:40, 36:26)
П: Саймонс (43), Пауэлл (26), Литтл (22)
А: Янг (56 + 14 ассистов), Капела (22 + 11 подборов), Хертер (18)
4 января. Портленд. «Moda Center».
«Голден Стэйт» — «Майами» — 115:108 (33:25, 26:29, 30:28, 26:26)
Г: Пул (32), Уиггинс (22), Пэйтон (14)
М: Батлер (22), Мартин (19), Хирро (18)
4 января. Сан-Франциско. «Chase Center».
Методология
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