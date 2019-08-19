«Мемфис» разрешил Ховарду провести переговоры с «Лейкерс»

«Мемфис» разрешил центровому Дуайту Ховарду вести переговоры с «Лейкерс», сообщает ESPN. Калифорнийская команда хочет вернуть 33-летнего баскетболиста, который играл за «Лейкерс» в сезоне-2012/13. Это желание вызвано серьезной травмой Демаркуса Казинса, который из-за проблем с крестообразными связками может пропустить большую часть предстоящего сезона.

Ховард только в этом году перешел в «Мемфис» из «Вашингтона», а ранее выступал за «Шарлотт», «Атланту» и «Хьюстон».