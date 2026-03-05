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5 марта, 07:11

«Портленд» на выезде обыграл «Мемфис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дрю Холидэй (справа) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:122.

Разыгрывающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Дрю Холидэй оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 передач.

«Портленд» с результатом 30-33 занимает 10-е место в Западной конференции. «Мемфис» идет на 11-й строчке — 23-38.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Портленд» — 114:122 (28:32, 31:27, 30:34, 25:29)

М: Уэллс (24), Джексон (20), Проспер (17), Мэйшэк (13), Спенсер (12).

П: Холидэй (35 + 11 передач), Грант (30), Р. Уильямс (20 + 11 подборов).

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БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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