«Атланта» в гостях выиграла у «Милуоки»

«Атланта» победила «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 131:113.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо — у него 24 очка.

«Милуоки» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (26-35). «Атланта» (32-31) располагается на 10-м месте, у нее серия из пяти побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Атланта» — 113:131 (38:25, 33:41, 18:32, 24:33)

М: Адетокунбо (24 очка), Кузма (14), Портис (13)

А: Оконгву (21), Александер-Уокер (18), Макколлум (18)