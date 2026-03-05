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5 марта, 08:10

«Атланта» в гостях выиграла у «Милуоки»

Павел Лопатко

«Атланта» победила «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 131:113.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо — у него 24 очка.

«Милуоки» проиграл четвертый матч подряд. Он занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (26-35). «Атланта» (32-31) располагается на 10-м месте, у нее серия из пяти побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Атланта» — 113:131 (38:25, 33:41, 18:32, 24:33)

М: Адетокунбо (24 очка), Кузма (14), Портис (13)
А: Оконгву (21), Александер-Уокер (18), Макколлум (18)

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БК Атланта Хокс
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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