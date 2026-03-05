«Бостон» на своем паркете проиграл «Шарлотт»

«Бостон» потерпел поражение от «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 89:118. При этом атакующий защитник «Селтикс» Деррик Уайт стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

В других встречах «Оклахома» выиграла у «Нью-Йорка» (118:98), «Филадельфия» переиграла «Юту» (106:012).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Оклахома-Сити» — 100:103 (23:25, 17:25, 40:27, 20:26)

Н: Таунс (17 + 17 подборов), Брансон (16 + 15 передач), Ануноби (16), Бриджес (15).

О: Холмгрен (28), Гилджес-Александер (26), Дорт (16).

«Бостон» — «Шарлотт» — 89:118 (23:35, 20:29, 25:27, 21:27)

Б: Уайт (29), Браун (20 + 11 подборов), Шайерман (9), Гарза (9).

Ш: Книппел (20), Болл (18), Миллер (18), Уайт (17).

«Филадельфия» — «Юта» — 106:102 (29:22, 24:26, 29:35, 24:19)

Ф: Макси (25 ), Уокер (21 + 10 подборов), Граймс (17), Бона (12).

Ю: Джордж (30), Коллиер (18), Бэйли (12), Хинсон (11).