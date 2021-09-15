«Мемфис» отчислил Марка Газоля
«Мемфис» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с центровым Марком Газолем. Ожидается, что испанец продолжит карьеру в «Жироне», владельцем которой он является.
На прошлой неделе «Лейкерс» обменяли 36-летнего Газоля в «Гриззлиз». «Мемфис» также получил пик второго раунда драфта-2024 и денежную компенсацию, отдав взамен права на китайского центрового Вана Чжэлиня, выбранного на драфте-2016.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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