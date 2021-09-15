Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Мемфис» отчислил Марка Газоля

21:22
Теги:

«Мемфис» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с центровым Марком Газолем. Ожидается, что испанец продолжит карьеру в «Жироне», владельцем которой он является.

На прошлой неделе «Лейкерс» обменяли 36-летнего Газоля в «Гриззлиз». «Мемфис» также получил пик второго раунда драфта-2024 и денежную компенсацию, отдав взамен права на китайского центрового Вана Чжэлиня, выбранного на драфте-2016.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Тренер «Легии» ответил Федуну: «Цыган бил сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что тот пытался отыграться»
Какой тайный сигнал Западу Путин зашифровал в усмешке
Обвиняемый в убийстве девочки под Орлом был задержан по другому делу
Назван источник доходов депутата от КПРФ Бондаренко
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд