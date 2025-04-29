«Кливленд» переиграл «Майами» и вышел в четвертьфинал НБА

«Кливленд» выиграл у «Майами» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 138:83. «Кавальерс» выиграли серию — 4-0.

Форвард «Хит» Николай Йович стал самым результативным игроком встречи, набрав 24 очка.

В четвертьфинале «Кливленд» сыграет против победителя серии «Индиана» — «Милуоки» (счет в серии 3-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертый матч

«Майами» — «Кливленд» — 83:138 (17:43, 16:29, 30:39, 20:27)

М: Йович (24), Адебайо (13 + 12 подборов), Уиггинс (12), Ларссон (12).

К: Митчелл (22), Хантер (19), Джером (18), Э. Мобли (17), Аллен (14 + 12 подборов).