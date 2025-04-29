Карри признан «Лучшим одноклубником» в сезоне НБА

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри получил награду имени Тваймена/Стоукса, вручаемую ежегодно игроку, который является идеальным напарником, примером приверженности команде, демонстрирующему наилучшие качества на паркете и за его пределами.

Менеджеры НБА выбрали по 6 человек из каждой конференции, которые были включены в голосование.

Как сообщает официальный сайт лиги, 37-летний американец набрал 1257 очков в голосовании за «Лучшего одноклубника», которое проводилось среди игроков. Второе место занял центровой «Хьюстона» Стивен Адамс — 1237 очков. Замкнул тройку разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон — 925.

В этом сезоне Карри сыграл в 71 матче, набирая в среднем по 24,7 очка, 4,5 подбора и 6,0 очка.