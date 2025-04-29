«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в четвертом матче

«Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 109:106. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз».

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.

Пятый матч в серии состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — 02:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертый матч

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)

Г: Подземски (26), Батлер (27), Карри (17), Хилд (15).

Х: Шенгюн (31 + 10 подборов), Ванвлит (25), Томпсон (17).

Счет в серии: 3-1.