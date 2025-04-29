«Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в четвертом матче
«Голден Стэйт» выиграл у «Хьюстона» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 109:106. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Уорриорз».
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 10 подборов.
Пятый матч в серии состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — 02:30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Четвертый матч
«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 109:106 (28:26, 22:31, 32:23, 27:26)
Г: Подземски (26), Батлер (27), Карри (17), Хилд (15).
Х: Шенгюн (31 + 10 подборов), Ванвлит (25), Томпсон (17).
Счет в серии: 3-1.
