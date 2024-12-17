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Сегодня, 09:19

41 очко Хардена принесло «Клипперс» победу над «Ютой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете обыграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 144:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, набравший 41 очко.

«Клипперс» прервали трехматчевую серию поражений и занимают девятое место в Западной конференции НБА. «Юта» идет на предпоследней, 14-й позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Юта» — 144:107 (44:20, 37:27, 34:33, 29:27)

ЛАК: Харден (41 очко), Пауэлл (29), Зубац (19+12 подборов)

Ю: Кларксон (20), Маркканен (17), Секстон (15)

17 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Юта Джаз
Джеймс Харден
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