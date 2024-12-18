«Милуоки» победил «Оклахому» в финале Кубка НБА

«Милуоки» выиграл у «Оклахомы» в финале Кубка НБА — 97:81.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл — 26 очков, 19 подборов и 10 передач.

Это был второй розыгрыш внутрисезонного турнира НБА. В прошлом году «Лейкерс» в финале победили «Индиану» (123:109).

Кубок НБА

Финал

«Оклахома-Сити» — «Милуоки» — 81:97 (28:27, 22:24, 14:26, 17:20)

О: Гилджес-Александер (21), Джейлен Уильямс (18), Хартенштайн (16 + 10 подборов).

М: Я. Адетокунбо (26 + 19 подборов + 10 передач), Лиллард (23), Б. Лопес (13), Трент (13).