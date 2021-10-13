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«Лейкерс» подписали контракт с бывшим защитником «Детройта» Думбуя

07:25
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«Лейкерс» объявили о подписании контракта с форвардом Секу Думбуя.

Соглашение с 20-летним французом носит двусторонний характер.

Думбуя был выбран «Детройтом» под 15-м номером драфта НБА-2019. В сезоне-2020/21 форвард провел 56 матчей за «Пистонс», набирая в среднем 5,1 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи за матч.

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Иван Торопцев все материалы автора
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