«Лейкерс» подписали контракт с бывшим защитником «Детройта» Думбуя
«Лейкерс» объявили о подписании контракта с форвардом Секу Думбуя.
Соглашение с 20-летним французом носит двусторонний характер.
OFFICIAL: Sekou Doumbouya is joining the #LakeShow on a two-way contract pic.twitter.com/zub9GhpPxO— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2021
Думбуя был выбран «Детройтом» под 15-м номером драфта НБА-2019. В сезоне-2020/21 форвард провел 56 матчей за «Пистонс», набирая в среднем 5,1 очка, 2,6 подбора и 0,8 передачи за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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