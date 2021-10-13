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Брукс пропустит начало нового сезона в НБА

07:05
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Атакующий защитник «Мемфиса» Диллон Брукс пропустит начало сезона-2021/22. Клуб объявил, что 25-летний канадец продолжает восстановление после перелома левой руки. Ему понадобится еще как минимум 2-3 недели.

«В интересах долгосрочного заживления перелома Бруксу необходимо пройти дополнительное лечение», — говорится в сообщении.

В прошлом сезоне Брукс сыграл 68 матчей, набирая в среднем по 17,3 очка.

Новый сезон в НБА стартует в среду, 20 октября. В первом матче «Мемфис» встретится с «Кливлендом».

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Евгений Козинов все материалы автора
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