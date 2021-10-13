Брукс пропустит начало нового сезона в НБА
Атакующий защитник «Мемфиса» Диллон Брукс пропустит начало сезона-2021/22. Клуб объявил, что 25-летний канадец продолжает восстановление после перелома левой руки. Ему понадобится еще как минимум 2-3 недели.
«В интересах долгосрочного заживления перелома Бруксу необходимо пройти дополнительное лечение», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне Брукс сыграл 68 матчей, набирая в среднем по 17,3 очка.
Новый сезон в НБА стартует в среду, 20 октября. В первом матче «Мемфис» встретится с «Кливлендом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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