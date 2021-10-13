Бен Симмонс провел встречу с руководством «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс прошел медицинское обследование и провел встречу с руководством клуба, сообщает ESPN. Согласно протоколу НБА по охране здоровья и безопасности, игрок сможет приступить к тренировкам не раньше пятницы.

Симмонс встретился с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори и генеральным менеджером Элтоном Брэндом. Это был их первый разговор с августа этого года.

В пятницу «Филадельфия» проведет предсезонный матч против «Детройта». Симмонс вряд ли примет участие во встрече, после того как пропустил первые две недели предсезонки.