Бен Симмонс провел встречу с руководством «Филадельфии»
Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс прошел медицинское обследование и провел встречу с руководством клуба, сообщает ESPN. Согласно протоколу НБА по охране здоровья и безопасности, игрок сможет приступить к тренировкам не раньше пятницы.
Симмонс встретился с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори и генеральным менеджером Элтоном Брэндом. Это был их первый разговор с августа этого года.
В пятницу «Филадельфия» проведет предсезонный матч против «Детройта». Симмонс вряд ли примет участие во встрече, после того как пропустил первые две недели предсезонки.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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