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«Лейкерс» объявили о назначении Джей Джея Редика главным тренером команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Джей Джей Редик.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба «Лейкерс» объявила о назначении Джей Джея Редика главным тренером команды.

По данным издания The Athletic, 40-летний американец заключил контракт с клубом на 4 года и будет зарабатывать около 8 миллионов долларов в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых специалистов лиги.

Редик завершил карьеру баскетболиста в сентябре 2021 года. Он выступал в НБА за «Орландо», «Милуоки», «Клипперс», «Филадельфию», «Нью-Орлеан» и «Даллас».

После завершения карьеры игрока Редик работал экспертом и комментатором на телеканале ESPN, в марте 2024 года он запустил совместный подкаст с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
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