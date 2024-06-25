«Лейкерс» объявили о назначении Джей Джея Редика главным тренером команды

Пресс-служба «Лейкерс» объявила о назначении Джей Джея Редика главным тренером команды.

По данным издания The Athletic, 40-летний американец заключил контракт с клубом на 4 года и будет зарабатывать около 8 миллионов долларов в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых специалистов лиги.

Редик завершил карьеру баскетболиста в сентябре 2021 года. Он выступал в НБА за «Орландо», «Милуоки», «Клипперс», «Филадельфию», «Нью-Орлеан» и «Даллас».

После завершения карьеры игрока Редик работал экспертом и комментатором на телеканале ESPN, в марте 2024 года он запустил совместный подкаст с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом.