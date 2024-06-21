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Сегодня, 11:42

«Чикаго» обменяет Карузо в «Оклахому» на Гидди

Руслан Минаев
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«Чикаго» и «Оклахома» договорились об обмене, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски в соцсети X.

В «Буллз» отправится легкий форвард Джош Гидди, состав «Тандер» пополнит атакующий защитник Алекс Карузо.

21-летний Гидди провел за «Оклахому» три сезона и в среднем набирал 13,9 очка, 7,3 подбора и 5,7 передачи.

30-летний Карузо считается одним из лучших защитников на своей позиции. В прошлом сезоне он в среднем набирал 10 очков, 3,8 подбора и 3,5 передачи.

НБА
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
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