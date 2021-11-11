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«Финикс» выиграл у «Портленда», «Денвер» обыграл «Индиану»

07:40
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«Денвер» выиграл у «Индианы» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:98. «Наггетс» одержали третью победу кряду.

В другой встрече «Финикс» переиграл «Портленд» — 119:109. «Санс» выиграли шестой матч подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Индиана» — 101:98 (23:20, 21:24, 25:21, 32:33)

Д: Бартон (30), Ннаджи (19), Грин (12), Хайлэнд (12).

И: Брогдон (25), Сабонис (20 + 19 подборов), Макконнелл (16).

«Финикс» — «Портленд» — 119:109 (27:26, 33:21, 27:30, 32:32)

Ф: Камински (31), Пол (21), Макги (14).

П: Лиллард (28), Пауэлл (23), Макколлум (18).

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Евгений Козинов все материалы автора
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