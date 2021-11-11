«Финикс» выиграл у «Портленда», «Денвер» обыграл «Индиану»
«Денвер» выиграл у «Индианы» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:98. «Наггетс» одержали третью победу кряду.
В другой встрече «Финикс» переиграл «Портленд» — 119:109. «Санс» выиграли шестой матч подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Индиана» — 101:98 (23:20, 21:24, 25:21, 32:33)
Д: Бартон (30), Ннаджи (19), Грин (12), Хайлэнд (12).
И: Брогдон (25), Сабонис (20 + 19 подборов), Макконнелл (16).
«Финикс» — «Портленд» — 119:109 (27:26, 33:21, 27:30, 32:32)
Ф: Камински (31), Пол (21), Макги (14).
П: Лиллард (28), Пауэлл (23), Макколлум (18).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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