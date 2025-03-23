«Лейкерс» крупно проиграли «Чикаго», Дончич набрал 34 очка

«Лейкерс» дома с крупным счетом уступили «Чикаго» в матче регулярного чемпионата — 115:146.

У хозяев 34 очка набрал Лука Дончич, 25 очков на счету Остина Ривза и 17 очков — у Леброна Джеймса. У гостей 36 очков набрал Коби Уайт, трипл-дабл оформил Джош Гидди — 15 очков, 10 подборов, 17 передач, а также 8 перехватов.

«Лейкерс» с 43 победами в 70 матчах занимают 4-е место в таблице Западной конференции. «Чикаго» с 31 победой в 71 матче — на 9-й строчке «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Чикаго» — 115:146 (31:32, 31:33, 27:39, 26:42)

23 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»