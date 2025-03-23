Баскетбол
23 марта, 07:27

«Милуоки» победил «Сакраменто», Адетокунбо набрал 32 очка

Руслан Минаев

«Милуоки» на выезде обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:108.

У гостей больше всех очков набрал Яннис Адетокунбо — 32 очка и 17 подборов. У хозяев 22 очка на счету Демара Дерозана.

«Бакс» одержали 40-ю победу в 70 матчах и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Кингз» с 35 победами — на 9-й строчке «Запада».

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Милуоки» — 108:114 (25:17, 36:32, 28:37, 19:28)

23 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center»

