Отец Егора Демина подвел промежуточные итоги выступления сына в первом сезоне NCAA

Владимир Демин в интервью «СЭ» рассказал, что доволен переездом сына Егора Демина в США. Экс-разыгрывающий «Реала» проводит сезон в составе BYU Cougars в NCAA.

— В целом могли бы поделиться впечатлениями от игры Егора в дебютном сезоне NCAA?

— В BYU правильная атмосфера. Большая удача, что так сложилось и он оказался в этом месте. У Егора очень хорошие отношения со всеми — с болельщиками, персоналом, тренерским штабом, игроками. За этот год он колоссально прибавил во многих аспектах. Даже учитывая, что многие смотрят на процент трехочковых, мы понимали, что чем-то надо жертвовать. Акценты были сделаны на физподготовку, развитие силы, набор массы. Это позволяет Егору получать висты в защите. Его ценят в плане защитных действий. А это было одно из его самых слабых мест. Безусловно, изменение тела не могло не повлиять на бросок.

При этом история с броском корректируется за счет качественной работы. Уверенность и правильную технику (механику броска) у него никто не отнимет. Целый год Егор очень много работает дополнительно, в том числе с Заком Гонзалесом (известный специалист, индивидуально работал с Леброном Джеймсом и другими звездами НБА. — Прим. Т.Г.). Он прилетал из Лос-Анджелеса в Прово, и в каждый удобный момент они работали над броском. Гонзалес дает много хороших и интересных упражнений, чтобы стабилизировать бросок, придать автоматизм релизу и многим другим вещам. Есть еще один аспект, о котором вряд ли кто-то знает.

— Поделитесь?

— Егор научился правильно готовиться к важным матчам. Теперь у него есть определенный алгоритм, который позволяет ему быть максимально собранным и сконцентрированным. Это очень важный аспект для профессионала. Ментальная составляющая. У него получается проявлять свои лучшие качества в самый ответственный момент, не переживать о проценте попаданий, смазанных бросках.

В текущем сезоне Демин в среднем набирает 10,5 очков, 5,4 передачи и 3,9 подбора.