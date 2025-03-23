Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

23 марта, 19:25

Отец Егора Демина подвел промежуточные итоги выступления сына в первом сезоне NCAA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Егор Демин (слева).
Фото Isaiah J. Downing-Imagn Images, USA Today Sports

Владимир Демин в интервью «СЭ» рассказал, что доволен переездом сына Егора Демина в США. Экс-разыгрывающий «Реала» проводит сезон в составе BYU Cougars в NCAA.

— В целом могли бы поделиться впечатлениями от игры Егора в дебютном сезоне NCAA?

— В BYU правильная атмосфера. Большая удача, что так сложилось и он оказался в этом месте. У Егора очень хорошие отношения со всеми — с болельщиками, персоналом, тренерским штабом, игроками. За этот год он колоссально прибавил во многих аспектах. Даже учитывая, что многие смотрят на процент трехочковых, мы понимали, что чем-то надо жертвовать. Акценты были сделаны на физподготовку, развитие силы, набор массы. Это позволяет Егору получать висты в защите. Его ценят в плане защитных действий. А это было одно из его самых слабых мест. Безусловно, изменение тела не могло не повлиять на бросок.

При этом история с броском корректируется за счет качественной работы. Уверенность и правильную технику (механику броска) у него никто не отнимет. Целый год Егор очень много работает дополнительно, в том числе с Заком Гонзалесом (известный специалист, индивидуально работал с Леброном Джеймсом и другими звездами НБА. — Прим. Т.Г.). Он прилетал из Лос-Анджелеса в Прово, и в каждый удобный момент они работали над броском. Гонзалес дает много хороших и интересных упражнений, чтобы стабилизировать бросок, придать автоматизм релизу и многим другим вещам. Есть еще один аспект, о котором вряд ли кто-то знает.

— Поделитесь?

— Егор научился правильно готовиться к важным матчам. Теперь у него есть определенный алгоритм, который позволяет ему быть максимально собранным и сконцентрированным. Это очень важный аспект для профессионала. Ментальная составляющая. У него получается проявлять свои лучшие качества в самый ответственный момент, не переживать о проценте попаданий, смазанных бросках.

В текущем сезоне Демин в среднем набирает 10,5 очков, 5,4 передачи и 3,9 подбора.

Егор Демин (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче BYU Cougars против Wisconsin Badgers.«Большая удача, что Егор оказался в BYU, он прибавил во многих аспектах». Разговор с отцом Демина

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Егор Демин
Читайте также
В Ленобласти растет число жертв суррогатного алкоголя. Что известно
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Запад применяет провокации против танкеров в нейтральных водах. Что нужно знать
Умерла народная артистка Нина Гуляева, вдова Вячеслава Невинного
Популярное видео
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лейкерс» крупно проиграли «Чикаго», Дончич набрал 34 очка

Отец Демина: «В последних играх у BYU появились комбинации под Егора»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости