«Денвер» проиграл «Сан-Антонио», Йокич и Вембаньяма оформили дабл-даблы
«Денвер» на своем паркете проиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:113.
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«Денвер» — «Сан-Антонио» — 110:113 (30:32, 22:28, 38:27, 20:26)
Д: Йокич (41 + 18 подборов), Портер (22), Дж. Мюррэй (14).
С: Вембаньяма (35 + 18 подборов), Васселл (18), К. Джонсон (16), Шэмпени (15).
«Даллас» — «Кливленд» — 122:134 (21:32, 32:37, 32:31, 37:34)
Д: Граймс (26), Харди (17), Томпсон (16), Вашингтон (15).
К: Э. Мобли (34 + 10 подборов), Леверт (17), Гарлэнд (16), Митчелл (15), Ньянг (15).
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