Ламело Болл стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл установил рекорд НБА, став самым молодым баскетболистом в истории лиги, оформившим трипл-дабл.

В матче регулярного чемпионата против «Атланты» (113:105) Болл набрал 22 очка, 12 подборов и 11 передач. Защитник добился этого достижения в возрасте 19 лет и 140 дней. Прежний рекорд принадлежал разыгрывающему «Орландо» Маркеллу Фульцу (19 лет и 317 дней).

LaMelo Ball comes off the bench to tally his first career triple-double! #AllFly @MELOD1P: 22 PTS, 12 REB, 11 AST pic.twitter.com/IHwfedr9G4 — NBA (@NBA) January 10, 2021

Ламело Болл проводит первый сезон в НБА, он был выбран «Шарлотт» под 3-м номером драфта-2020. В сезоне-2020/21 игрок набирает в среднем 11,8 очка, 5,7 подбора и 5,3 передачи за матч.