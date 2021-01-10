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Ламело Болл стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл

09:25
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Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл установил рекорд НБА, став самым молодым баскетболистом в истории лиги, оформившим трипл-дабл.

В матче регулярного чемпионата против «Атланты» (113:105) Болл набрал 22 очка, 12 подборов и 11 передач. Защитник добился этого достижения в возрасте 19 лет и 140 дней. Прежний рекорд принадлежал разыгрывающему «Орландо» Маркеллу Фульцу (19 лет и 317 дней).

Ламело Болл проводит первый сезон в НБА, он был выбран «Шарлотт» под 3-м номером драфта-2020. В сезоне-2020/21 игрок набирает в среднем 11,8 очка, 5,7 подбора и 5,3 передачи за матч.

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