Адетокунбо установил рекорд «Майами» по очкам в дебютном матче

Форвард Яннис Адетокунбо набрал 35 очков в первой официальной игре за «Майами» и установил клубный рекорд результативности среди дебютантов. «Хит» при этом уступили дома «Миннесоте» в стартовом матче сезона НБА — 106:131.

Адетокунбо перешел в «Майами» из «Милуоки» в межсезонье и уже в первом матче регулярного чемпионата стал самым результативным игроком своей новой команды. Его 35 очков — наивысший показатель в истории «Хит» для баскетболиста, дебютирующего за клуб. Этот факт отдельно отметил сайт НБА в обзоре стартовых игр сезона-2026/27.

Несмотря на результативность форварда, «Майами» не удалось навязать «Миннесоте» борьбу за победу. После первой четверти гости вели 34:32, ко второму перерыву увеличили преимущество до десяти очков, а во второй половине довели итоговую разницу до 25. Главным героем матча стал Энтони Эдвардс, записавший на счет 45 очков и 10 подборов. Ламело Болл, также дебютировавший за «Тимбервулвз», добавил 21 очко.

Помимо Адетокунбо, у хозяев двузначную результативность показали Бэм Адебайо (15 очков), Дэвион Митчелл и Эндрю Уиггинс (по 11). Митчелл сделал десять результативных передач. «Хит» реализовали восемь трехочковых из 33 попыток, тогда как соперник превзошел их по очкам из-за дуги на 39. Разница в подборах в нападении также оказалась существенной — 17:4 в пользу «Миннесоты».