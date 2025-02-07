«Лейкерс» победили «Голден Стэйт», Леброн набрал 42 очка и сделал дабл-дабл

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Голден Стэйт» со счетом 120:112.

Самым результативным на паркете стал форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 42 очка и сделавший 17 подборов. У «Уорриорз» защитник Стефен Карри набрал 37 очков.

«Лейкерс» с 30 победами в 49 матчах занимают пятое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 25 победами в 51 играх — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 120:112 (34:21, 35:28, 21:30, 30:33)

7 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

«Портленд» — «Сакраменто» — 108:102 (27:27, 27:23, 25:27, 29:25)

7 февраля. Портленд. «Moda Center».

«ЛА Клипперс» — «Индиана» — 112:119 (42:22, 19:42, 27:20, 24:35)

7 февраля. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.