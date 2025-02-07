Леброн повторил достижение Майкла Джордана, набрав более 40 очков в 40 лет

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым игрком в истории НБА , которому удалось набрать более 40 очков в 40-летнем возрасте.

В матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт» (120:112) Леброн набрал 42 очка. Таким образом, он повторил достижение Майкла Джордана, который будучи игроком «Вашингтона», набрал 43 очка в феврале 2003 года в матче с «Нью-Джерси».

В матче с «Уорриорз» Джеймс также совершил 17 подборов и отдал восемь результативных передач.