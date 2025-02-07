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7 февраля 2025, 07:47

«Денвер» победил «Орландо», Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Денвер» выиграл у «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:90.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 28 очков, 10 подборов и 12 передач.

«Деневр» продлил победную серию и с результатом 33-19 занимает 3-е место в Западной конференции — 33-19. «Орландо» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 25-28.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Орландо» — 112:90 (25:26, 34:24, 33:17, 20:23)

Д: Портер (30), Йокич (28 + 10 подборов + 12 передач), К. Браун (16).

О: Картер (19), Банкеро (18), Ф. Вагнер (14).

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Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Орландо Мэджик
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