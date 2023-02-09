Кущенко не уверен, что Дюрант и Букер смогут поделить мяч в «Финиксе»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, много лет являвшийся членом совета директоров «Бруклина», поделился мнение о перспективах Кевина Дюранта в составе «Финикса».

«Букер возвращается после травмы, сейчас туда заходит Дюрант, — рассказал «СЭ» Сергей Кущенко. — Не получится ли у них такой же проблемы, как у «Бруклина», когда в клубе был Харден? Как они поделят мяч? Сможет ли Крис Пол так же управлять игрой, когда Дюрант и Букер будут самостоятельно завершать львиную долю атак? Что будет с защитой? Да, у них есть Деандре Эйтон, но только его усилий будет маловато. Плюс скамейка серьезно пострадала в результате обмена. Так что вряд ли они смогут побороться за титул.

Как можно объяснить приглашение Дюранта в «Санс»? Новый владелец «Фининкса» (Мэтью Ишбия. — Прим. «СЭ»), видимо, решил красиво зайти в НБА. (Смеется.) Попросил какие есть самые яркие варианты, и, конечно, первым на ум приходит звонок в «Бруклин», который начали растаскивать на части. При этом и «Бруклин» получил очень хорошие дивиденды. Маркс выторговал серьезное будущее для «Нетс». Вообще приглашение Шона в «Бруклин» было правильным решением. При предыдущем генеральном менеджере (Билли Кинге. — Прим. «СЭ») у команды не было будущего.

Вместо Дюранта «Бруклин» получил Микэла Бриджеса, Кэмерона Джонсона, Джея Краудера, четыре пика первого раунда, еще один обмен пиками.

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