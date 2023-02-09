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Сегодня, 17:30

Бывший член совета директоров «Бруклина» объяснил причины обмена Дюранта и Ирвинга

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Кевин Дюрант.
Фото Global Look Press

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, много лет являвшийся членом совета директоров «Бруклина», рассказал в интервью «СЭ» об обмене двух главных звезд команды. Кевин Дюрант стал игроком «Финикса», Кайри Ирвинг присоединился к «Далласу».

Кевин Дюрант и&nbsp;Кайри Ирвинг. «Дюрант и Ирвинг — боги на площадке, но за ее пределами расшатывали обстановку». Кущенко — об обменах в НБА

«Мне кажется, руководство «Бруклина» признало, что им так и не удалось справиться со сложным характером двух своих суперзвезд, — отметил «СЭ» Сергей Кущенко. — Это ключевой момент этой истории. Кайри вступает на площадку и играет как бог, но за пределами паркета от него можно ожидать чего угодно. Представляете, в раздевалке есть супермедийный человек, который говорит, что Земля плоская. Поддерживает в своих социальных сетях фильм сомнительного содержания. То есть каждый его пост в твиттере может «потопить» работу клуба. Дюрант в самый тяжелый момент всегда получал травмы, просил один обмен, находясь на длительном контракте. Потом второй. Все это сказывалось на коллективе, который по-хорошему должен был формироваться за счет доверительных отношений игроков с менеджментом, хозяином клуба, тренерским штабом. Без этого конвертировать присутствие звезд в большие победы практически невозможно.

Моя первая реакция на обмен Кевина была такой: «Как же так? Этот сезон потерян». Ведь у команды была приличная серия (из 20 матчей коллектив под руководством Жака Вона выиграл 18. — Прим. «СЭ»). Уверенно «сидели» в зоне плей-офф, обладали хорошей скамейкой, одним из самых прогрессирующих тренеров НБА, на мой взгляд. Он за короткий срок сумел совладать с двумя суперзвездами. При нем Ирвинг и Дюрант показывали искрометный, умный и очень яркий баскетбол. После травмы Кея Ди много на себя взял Клэкстон. Сейчас конструкция полностью меняется. Представляю, насколько сложно было принять это решение руководству «Бруклина», генеральному менеджеру Шону Марксу. Повторюсь, видимо, они понимали, что удержать высокий уровень баскетбола, даже с возвращением на паркет недовольного своим положением Дюранта, уже вряд ли получится".

Полностью интервью с Сергеем Кущенко читайте на сайте «СЭ»

НБА
БК Бруклин Нетс
Кайри Ирвинг
Кевин Дюрант
Сергей Кущенко
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