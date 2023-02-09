Кущенко назвал фаворитов сезона в НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что сейчас главными претендентами на титул являются лидеры Восточной конференции.

«Бостон» и «Филадельфию» — самые укомплектованные и стабильные НБА прямо сейчас, — подчеркнул Сергей Кущенко. — У «Селтикс» помимо классной стартовой пятерки очень качественная скамейка. Запасные здорово подменяют лидеров, удерживая хороший баскетбол. История знает много случаев, когда конструкция команды в плей-офф разрушалась при потере одного игрока. В «Бостоне» работают над тем, чтобы такого не случилось. Используют широкую ротацию, дабы дать отдых лидерам. У «Филадельфии» есть три суперигрока, включая успокоившегося Хардена. Все отставные качественно помогают".

В прошлом году чемпионом стал «Голден Стэйт». В этом сезоне команда Стива Керра идет на девятом месте в Западной конференции и рискует не попасть в плей-офф.

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