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Сегодня, 18:00

Кущенко назвал фаворитов сезона в НБА

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Форвард «Бостона» Грант Уильямс (справа).
Фото Global Look Press

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что сейчас главными претендентами на титул являются лидеры Восточной конференции.

Кевин Дюрант и&nbsp;Кайри Ирвинг. «Дюрант и Ирвинг — боги на площадке, но за ее пределами расшатывали обстановку». Кущенко — об обменах в НБА

«Бостон» и «Филадельфию» — самые укомплектованные и стабильные НБА прямо сейчас, — подчеркнул Сергей Кущенко. — У «Селтикс» помимо классной стартовой пятерки очень качественная скамейка. Запасные здорово подменяют лидеров, удерживая хороший баскетбол. История знает много случаев, когда конструкция команды в плей-офф разрушалась при потере одного игрока. В «Бостоне» работают над тем, чтобы такого не случилось. Используют широкую ротацию, дабы дать отдых лидерам. У «Филадельфии» есть три суперигрока, включая успокоившегося Хардена. Все отставные качественно помогают".

В прошлом году чемпионом стал «Голден Стэйт». В этом сезоне команда Стива Керра идет на девятом месте в Западной конференции и рискует не попасть в плей-офф.

Полностью интервью с Сергеем Кущенко читайте на сайте «СЭ»

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Сергей Кущенко
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