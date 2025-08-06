Баскетбол
6 августа, 19:15

Клюндикова рассказала, сколько длятся тренировки в «Миннесоте»

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» отметила, что в WNBA у игроков практически нет выходных.

— Вы сказали, что у вас практически нет свободного времени. Слишком много тренировок?

— Мы действительно много тренируемся. Выходных тут практически нет. После игры на следующий день занятие для тех, кто мало играл. Отрабатываем скилы, технику, защиту. Лично для меня это очень здорово. Что-то я подзабыла за декретный отпуск, и в таком интенсивном темпе тело и голова вспоминают движения.

— А для Олаири Косу?

— Тоже. Все-таки для нее это первый опыт за океаном. Она получает хорошее развитие на играх и на тренировках. Рада, что мы вместе.

— Сколько длится тренировка?

— Около трех часов. Начинаем с тренажерного зала, потом броски и 1,5-2 часа на общекомандную работу. Индивидуальные тренировки длятся около 1,5 часа, на выезде — час.

— Как тело реагирует на такие нагрузки?

— Я похудела на 3-4 кг после приезда в «Миннесоту». Действительно серьезная нагрузка. Много беговых упражнений. Но опять же, мне это только в плюс.

Для Клюндиковой это третий сезон в WNBA. Ранее она выступала за «Лос-Анджелес».

Мария Клюндикова с&nbsp;мячом в&nbsp;матче WNBA.«В WNBA ощущаю себя девчонкой, которая приехала учиться». Большое интервью с лучшей российской баскетболисткой

