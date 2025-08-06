Клюндикова назвала цели на сезон в женской НБА, ее «Миннесота» — среди фаворитов турнира

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» рассказала, что не до конца довольна своей физической формой.

— Смотрю на ваши результаты, и складывается впечатление, что «Миннесота» — главный фаворит сезона?

— Согласна. Хочется взять титул.

— Вы проводите не так много времени на паркете, как привыкли в России. Чем это можно объяснить? Конкуренция?

— Тренер уделяет очень много внимания защите. За каждую ошибку в обороне — резкое замечание. И если по первой пятерке есть послабления, то по второй — две ошибки, и сиди тихо. (Смеется.) Тут чувствуется разделение [на основу и резерв], но мы все равно остаемся дружной командой. Все бьются друг за друга.

— В целом возвращение после беременности далось тяжело?

— Если вспоминать первое время, то мне было тяжело набрать форму, восстанавливаться. Но я много работала над собой, поэтому на предсезонке чувствовала себя уверенно. Однако в ходе самого сезона было много микротравм. То одно повреждение, то другое, то простуда. Не могла полной грудью вздохнуть и почувствовать себя в своей тарелке. Только в плей-офф премьер-лиги более-менее пришла в себя. И то не на 100 процентов.

— Чего вам не хватает по сравнению с периодом до декрета?

— Пропала резкость. Вроде бы ты делаешь действие, но твое тело как будто в замедленной съемке. Признаюсь, что по-прежнему нахожусь в поиске оптимальной физической формы.

Считаю, что могу быть более стабильной. По-прежнему есть моменты, когда я буквально валюсь с ног. Нет сил. Но я стараюсь. Много тренажерного зала, дополнительных занятий.

Последний раз «Миннесота» выигрывала титул в 2017 году.