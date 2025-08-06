Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

6 августа, 19:00

Клюндикова назвала цели на сезон в женской НБА, ее «Миннесота» — среди фаворитов турнира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Центровая «Миннесоты» и сборной России Мария Клюндикова в интервью «СЭ» рассказала, что не до конца довольна своей физической формой.

— Смотрю на ваши результаты, и складывается впечатление, что «Миннесота» — главный фаворит сезона?

— Согласна. Хочется взять титул.

— Вы проводите не так много времени на паркете, как привыкли в России. Чем это можно объяснить? Конкуренция?

— Тренер уделяет очень много внимания защите. За каждую ошибку в обороне — резкое замечание. И если по первой пятерке есть послабления, то по второй — две ошибки, и сиди тихо. (Смеется.) Тут чувствуется разделение [на основу и резерв], но мы все равно остаемся дружной командой. Все бьются друг за друга.

— В целом возвращение после беременности далось тяжело?

— Если вспоминать первое время, то мне было тяжело набрать форму, восстанавливаться. Но я много работала над собой, поэтому на предсезонке чувствовала себя уверенно. Однако в ходе самого сезона было много микротравм. То одно повреждение, то другое, то простуда. Не могла полной грудью вздохнуть и почувствовать себя в своей тарелке. Только в плей-офф премьер-лиги более-менее пришла в себя. И то не на 100 процентов.

— Чего вам не хватает по сравнению с периодом до декрета?

— Пропала резкость. Вроде бы ты делаешь действие, но твое тело как будто в замедленной съемке. Признаюсь, что по-прежнему нахожусь в поиске оптимальной физической формы.
Считаю, что могу быть более стабильной. По-прежнему есть моменты, когда я буквально валюсь с ног. Нет сил. Но я стараюсь. Много тренажерного зала, дополнительных занятий.

Мария Клюндикова с&nbsp;мячом в&nbsp;матче WNBA.«В WNBA ощущаю себя девчонкой, которая приехала учиться». Большое интервью с лучшей российской баскетболисткой

Последний раз «Миннесота» выигрывала титул в 2017 году.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Миннесота Тимбервулвз
Мария Клюндикова (Вадеева)
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Популярное видео
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 12 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Клюндикова о судействе в женской НБА: «Допускается жесткий физический контакт»

Клюндикова рассказала, сколько длятся тренировки в «Миннесоте»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости