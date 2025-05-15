Демин — о сравнении с Дончичем: «Я не пытаюсь быть похожим на кого-то другого»

Российский баскетболист Егор Демин рассказал, как относится к тому, что его сравнивают с разыгрывающим защитником «Лос-Анджелеса» Лукой Дончичем.

«Конечно, это довольно очевидно — крупный защитник, передачи — но, очевидно также, Лука — это Лука, а Егор — это Егор, в хорошем смысле. Я не пытаюсь быть похожим на кого-то другого. Я просто пытаюсь брать что-то от разных игроков, чтобы построить свой собственный образ того, каким я вижу себя в будущем», — цитирует Демина Deseret Nеws.

19-летний россиянин стал одним из участников драфта НБА 2025 года, который пройдет в ночь с 25 на 26 июня. По прогнозам спортивного сайта ESPN, Демин может быть выбран под 12-м номером, который на данный момент принадлежит «Чикаго».