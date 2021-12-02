«Клипперс» проиграли «Сакраменто» и потерпели третье поражение подряд
«Сакраменто» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс, набравший 24 очка.
Поражение от «Сакраменто» стало для «Клипперс» третьим подряд, до этого команда из Лос-Анджелеса уступила «Нью-Орлеану» (104:123) и «Голден Стэйт» (90:105)
НБА
Регулярный чемпионат
«Клипперс» — «Сакраменто» — 115:124 (21:29, 31:33, 24:37, 39:25)
К: Кеннард, Манн (оба — 19), Зубац (17)
С: Фокс (24), Дэвис (23), Митчелл (20)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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