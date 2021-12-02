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«Клипперс» проиграли «Сакраменто» и потерпели третье поражение подряд

09:14
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«Сакраменто» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Кингз» ДеАарон Фокс, набравший 24 очка.

Поражение от «Сакраменто» стало для «Клипперс» третьим подряд, до этого команда из Лос-Анджелеса уступила «Нью-Орлеану» (104:123) и «Голден Стэйт» (90:105)

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Сакраменто» — 115:124 (21:29, 31:33, 24:37, 39:25)

К: Кеннард, Манн (оба — 19), Зубац (17)

С: Фокс (24), Дэвис (23), Митчелл (20)

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Иван Торопцев все материалы автора
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