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Бросок Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Шарлотт» за 2 секунды до конца 4-й четверти

08:13
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо принес своей команде победу над «Шарлотт» (127:125) в матче регулярного чемпионата НБА.

Грек забросил победный бросок за 2 секунды до конца 4-й четверти. Как сообщает ESPN, баскетболист в 4-й раз в карьере вывел свою команду вперед в счете за 5 секунд до конца основного времени.

В матче с «Шарлотт» Адетокунбо набрал 40 очков, сделал 12 подборов и отдал 9 ассистов. Благодаря победе над «Хорнетс» «Милуоки» продлил свою победную серию до 8 матчей подряд.

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Иван Торопцев все материалы автора
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