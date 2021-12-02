Бросок Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Шарлотт» за 2 секунды до конца 4-й четверти
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо принес своей команде победу над «Шарлотт» (127:125) в матче регулярного чемпионата НБА.
Грек забросил победный бросок за 2 секунды до конца 4-й четверти. Как сообщает ESPN, баскетболист в 4-й раз в карьере вывел свою команду вперед в счете за 5 секунд до конца основного времени.
GIANNIS WINS IT FOR THE @Bucks!— NBA (@NBA) December 2, 2021
The wild finish to a thriller in Milwaukee! pic.twitter.com/rEf4NDXlqB
Giannis Antetokounmpo hit his 4th career go-ahead FG inside the final 5 seconds.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 2, 2021
It was his first since 2018 vs the Knicks. pic.twitter.com/MaaMr750W0
В матче с «Шарлотт» Адетокунбо набрал 40 очков, сделал 12 подборов и отдал 9 ассистов. Благодаря победе над «Хорнетс» «Милуоки» продлил свою победную серию до 8 матчей подряд.
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