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«Юта» разгромила «Вашингтон» и одержала седьмую победу подряд

06:21
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«Юта» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 28 очков.

«Юта» продлила свою победную серию до 7 матчей подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Юта» — 98:123 (24:28, 27:22, 18:31, 29:42)

В: Бил (21), Гэффорд (14 + 11 подборов), Нето (13)

Ю: Митчелл (28), Гобер (20 + 11 подборов), Уайтсайд (18 + 14 подборов)

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Иван Торопцев все материалы автора
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