«Юта» разгромила «Вашингтон» и одержала седьмую победу подряд
«Юта» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, набравший 28 очков.
«Юта» продлила свою победную серию до 7 матчей подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Вашингтон» — «Юта» — 98:123 (24:28, 27:22, 18:31, 29:42)
В: Бил (21), Гэффорд (14 + 11 подборов), Нето (13)
Ю: Митчелл (28), Гобер (20 + 11 подборов), Уайтсайд (18 + 14 подборов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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