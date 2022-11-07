Леброн Джеймс — об игроках «Кливленда»: «Они просто очень хотят играть с мячом»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об игре «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА (100:114), который прошел 6 ноября.

«У них действительно хорошая, сбалансированная команда, большое количество игроков и отличный тренер. Они просто очень хотят играть с мячом», — приводит Eurohoops слова Джеймса.

«Лейкерс», набрав 4 очка в девяти матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице Запада. «Кливленд» с 16 очками идет вторым на Востоке.