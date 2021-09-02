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Шакил О'Нил считает, что НБА стала слишком мягкой

05:07
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Легендарный баскетболист НБА, член Зала славы Шакил О'Нил считает, что сейчас лига стала слишком мягкой.

«Очень. Очень мягкая. В лиге слишком много политики. И я ненавижу этот термин. Но все говорят, что такова эпоха, в которую мы живем, так что надо принимать это. Но есть одна вещь, которую я не приму, это когда неплохую игру выдают за великую. Не допущу этого.

Мне довелось выступать с такими игроками, как Джордан, Баркли, Мэлоун, Стоктон, все эти великие парни, так что я знаю, что такое настоящее величие. Я сказал однажды что-то о Доноване Митчелле и все стали осуждать меня. Но они не слушали меня. А я просто перечислил великих защитников, с которыми играл. Вот оно, настоящее величие. Донован — отличный исполнитель, который идет своим путем. Но не надо называть его великим и наследником", — цитирует Fadeaway World О'Нила.

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Евгений Козинов все материалы автора

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