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«Хьюстон» проиграл «Портленду», Уэстбрук оформил трипл-дабл

08:07
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«Хьюстон» (26-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Портленду» (18-24) — 104:117. В составе хозяев трипл-дабл из 31 очка, 11 подборов и 12 передач оформил защитник Рассел Уэстбрук. Джеймс Харден не играл.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Портленд» — 107:117 (26:28, 21:32, 30:30, 30:27)

Х: Уэстбрук (31+11подборов+ 12 передач)

П: Лиллард (25), Макколлум (24)

16 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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