«Хьюстон» проиграл «Портленду», Уэстбрук оформил трипл-дабл

«Хьюстон» (26-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Портленду» (18-24) — 104:117. В составе хозяев трипл-дабл из 31 очка, 11 подборов и 12 передач оформил защитник Рассел Уэстбрук. Джеймс Харден не играл.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Портленд» — 107:117 (26:28, 21:32, 30:30, 30:27)

Х: Уэстбрук (31+11подборов+ 12 передач)

П: Лиллард (25), Макколлум (24)

16 января.