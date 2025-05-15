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15 мая 2025, 04:13

Грин оштрафован НБА на 50 тысяч долларов за критику судей

Евгений Козинов
Корреспондент

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на 50 тысяч долларов.

Как сообщает официальная страница НБА в соцсети X, 35-летний американец наказан за «неприемлемые комментарии, ставящие под сомнение честность судей».

Баскетболист выразил недовольство в адрес арбитра во время матча 3-го тура серии плей-офф против «Миннесоты» (97:102). Он сказал: «5,5. Я знаю, что вы делаете».

Счет в серии «Миннесота» — «Голден Стэйт» 3-1 в пользу «Тимбервулвз». Матч состоится 15 мая и начнется в 04:30 по московскому времени.

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Дрэймонд Грин
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