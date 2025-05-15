Грин оштрафован НБА на 50 тысяч долларов за критику судей

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) оштрафовала форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина на 50 тысяч долларов.

Как сообщает официальная страница НБА в соцсети X, 35-летний американец наказан за «неприемлемые комментарии, ставящие под сомнение честность судей».

Баскетболист выразил недовольство в адрес арбитра во время матча 3-го тура серии плей-офф против «Миннесоты» (97:102). Он сказал: «5,5. Я знаю, что вы делаете».

Счет в серии «Миннесота» — «Голден Стэйт» 3-1 в пользу «Тимбервулвз». Матч состоится 15 мая и начнется в 04:30 по московскому времени.