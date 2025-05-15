Дюрант получил награду имени Мэджика Джонсона

Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов (PBWA) присудила форварду «Финикса» Кевину Дюранту награду имени Мэджика Джонсона по итогам сезона-2024/25. Эта премия вручается игроку, который наилучшим образом сочетает мастерство на площадке с общением со СМИ и болельщиками.

«Мы очень рады снова отметить КД. Кевин уже давно является одной из самых вдумчивых и открытых звезд НБА. Он всегда находит время для репортеров, будь то официальные интервью или просто неформальная болтовня, и он никогда не уклоняется от какой-либо темы. Он с таким же энтузиазмом может погружаться в детали отдельной игры, как и обсуждать более широкие проблемы, с которыми сталкивается лига», — приводит пресс-служба PBWA слова президента организации Говарда Бека.

PBWA с 2021 года награждает игроков премией Мэджика Джонсона. Согласно действующим правилам PBWA, принятым в 2020 году, ни одна команда или отдельный игрок не могут побеждать в течение нескольких лет подряд. В состав ассоциации входят более 200 авторов и редакторов, которые регулярно освещают НБА и женскую НБА для газет, журналов и интернет-изданий.