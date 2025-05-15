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15 мая 2025, 03:59

Дюрант получил награду имени Мэджика Джонсона

Евгений Козинов
Корреспондент
Кевин Дюрант.
Фото Global Look Press

Ассоциация профессиональных баскетбольных журналистов (PBWA) присудила форварду «Финикса» Кевину Дюранту награду имени Мэджика Джонсона по итогам сезона-2024/25. Эта премия вручается игроку, который наилучшим образом сочетает мастерство на площадке с общением со СМИ и болельщиками.

«Мы очень рады снова отметить КД. Кевин уже давно является одной из самых вдумчивых и открытых звезд НБА. Он всегда находит время для репортеров, будь то официальные интервью или просто неформальная болтовня, и он никогда не уклоняется от какой-либо темы. Он с таким же энтузиазмом может погружаться в детали отдельной игры, как и обсуждать более широкие проблемы, с которыми сталкивается лига», — приводит пресс-служба PBWA слова президента организации Говарда Бека.

PBWA с 2021 года награждает игроков премией Мэджика Джонсона. Согласно действующим правилам PBWA, принятым в 2020 году, ни одна команда или отдельный игрок не могут побеждать в течение нескольких лет подряд. В состав ассоциации входят более 200 авторов и редакторов, которые регулярно освещают НБА и женскую НБА для газет, журналов и интернет-изданий.

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Кевин Дюрант
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