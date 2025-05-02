Адетокунбо в четвертый раз стал отцом

В семье форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо родилась дочка.

Об этом сообщила жена баскетболиста Мэрайя Риддлсприггер в своих соцсетях. Девочку назвали Ария Капри.

У пары уже есть трое детей: Лиам Чарльз, Маверик Шэй и Ева Брук.

30-летний Адетокунбо является чемпионом НБА 2021 года, обладателем Кубка НБА (2024). Он семь раз принимал участие в Матче всех звезд.

В нынешнем сезоне «Милуоки» выбыл из плей-офф НБА в первом раунде, уступив в серии «Индиане» со счетом 1-4.