38 очков Уиггинса и трипл-дабл Грина помогли «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»
«Голден Стэйт» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:116.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, который набрал 38 очков. Еще один баскетболист «Голден Стэйт», Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл, набрав 11 очков, 10 подборов и 11 передач.
В параллельной встрече «Сакраменто» победил «Оклахому» — 122:106.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Финикс» — 122:116 (29:38, 29:28, 34:32, 30:18)
Г: Уиггинс (38), Карри (21), Пул (20)
Ф: Букер (34), Пол (24 + 10 передач), Краудер (20)
«Сакраменто» — «Оклахома» — 122:106 (27:32, 35:33, 41:18, 19:23)
С: Дэвис (27), Райт, Хилд (оба — 21), Харклесс (15)
О: Уильямс (20), Бэйзли (18), Михайлюк (14)
12 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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