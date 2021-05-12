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38 очков Уиггинса и трипл-дабл Грина помогли «Голден Стэйт» обыграть «Финикс»

07:55

«Голден Стэйт» обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:116.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс, который набрал 38 очков. Еще один баскетболист «Голден Стэйт», Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл, набрав 11 очков, 10 подборов и 11 передач.

В параллельной встрече «Сакраменто» победил «Оклахому» — 122:106.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 122:116 (29:38, 29:28, 34:32, 30:18)

Г: Уиггинс (38), Карри (21), Пул (20)

Ф: Букер (34), Пол (24 + 10 передач), Краудер (20)

«Сакраменто» — «Оклахома» — 122:106 (27:32, 35:33, 41:18, 19:23)

С: Дэвис (27), Райт, Хилд (оба — 21), Харклесс (15)

О: Уильямс (20), Бэйзли (18), Михайлюк (14)

12 мая.

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