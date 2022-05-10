Стив Керр сдал положительный тест на коронавирус. Заменять главного тренера «Голден Стэйт» будет Майк Браун
Стив Керр сдал положительный тест на коронавирус
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба клуба.
56-летний американец был включен в ковид-протокол. На время отсутствия Керра возглавлять «Уорриорз» будет его помощник Майк Браун, который недавно согласился возглавить «Сакраменто».
«Голден Стэйт» во втором раунде плей-офф НБА ведет в серии с «Мемфисом» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет сегодня, 10 мая и начнется в 5:00 мск.
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