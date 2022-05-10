Стив Керр сдал положительный тест на коронавирус. Заменять главного тренера «Голден Стэйт» будет Майк Браун

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба клуба.

56-летний американец был включен в ковид-протокол. На время отсутствия Керра возглавлять «Уорриорз» будет его помощник Майк Браун, который недавно согласился возглавить «Сакраменто».

«Голден Стэйт» во втором раунде плей-офф НБА ведет в серии с «Мемфисом» со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет сегодня, 10 мая и начнется в 5:00 мск.