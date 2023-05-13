Уиггинс после разминки примет решение об участии в шестом матче с «Лейкерс»

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс самостоятельно примет решение об участии в шестом матч второго раунда плей-офф НБА против «Лейкерс». Утром он тренировался.

Как сообщает ESPN, 28-летний канадец после предматчевой разминки сообщит тренерскому штабу о готовности играть. Ранее баскетболист получил перелом левого реберного хряща.

Счет в серии 3-2 в пользу «Лейкерс». Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.