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Уиггинс после разминки примет решение об участии в шестом матче с «Лейкерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс самостоятельно примет решение об участии в шестом матч второго раунда плей-офф НБА против «Лейкерс». Утром он тренировался.

Как сообщает ESPN, 28-летний канадец после предматчевой разминки сообщит тренерскому штабу о готовности играть. Ранее баскетболист получил перелом левого реберного хряща.

Счет в серии 3-2 в пользу «Лейкерс». Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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