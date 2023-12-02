Дюрант поднялся на 10-ю строчку в списке лучших снайперов НБА
Форвард «Финикса» Кевин Дюрант поднялся на 10-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НБА. Он обошел бывшего «Филадельфии» и «Атланты» Мозеса Мэлоуна.
35-летний американец в сегодняшней встрече против «Денвера» набрал уже 22 очка, что позволило ему подняться на 10-е место, обойдя Мэлоуна, который набрал 27 409 очков.
На 9-й строчке Кармело Энтони, набравший 28 289 очков. Лучшим снайпером лиги остается Леброн Джеймс.
Топ-10 снайперов НБА
1. Леброн Джеймс — 39 124
2. Карим Абдул-Джаббар — 38 387
3. Карл Мэлоун — 36 928
4. Коби Брайант — 33 643
5. Майкл Джордан — 32 292
6. Дирк Новицки — 31 560
7. Уилт Чемберлен — 31 419
8. Шакил О'Нил — 28 596
9. Кармело Энтони — 28 289
10. Кевин Дюрант — 27 415
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