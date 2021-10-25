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«Филадельфия» победила «Оклахому-Сити», «Бостон» оказался сильнее «Селтикс»

05:28
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Оклахому-Сити» со счетом 115:103.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 29 очков.

«Филадельфия» одержала две победы в трех матчах, у «Оклахомы-Сити» ни одной победы в трех играх.

В другом матче игрового дня «Бостон» обыграл «Хьюстон» (107:97). У «Селтикс» и «Рокетс» по одной победе.

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Сергей Разин все материалы автора
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