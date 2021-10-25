«Филадельфия» победила «Оклахому-Сити», «Бостон» оказался сильнее «Селтикс»
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Оклахому-Сити» со счетом 115:103.
Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, набравший 29 очков.
«Филадельфия» одержала две победы в трех матчах, у «Оклахомы-Сити» ни одной победы в трех играх.
В другом матче игрового дня «Бостон» обыграл «Хьюстон» (107:97). У «Селтикс» и «Рокетс» по одной победе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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