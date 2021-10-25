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Дабл-дабл Карри помог «Уорриорз» обыграть «Сакраменто»

07:14
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Сакраменто» со счетом 119:107.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 27 очков и сделал 10 передач.

«Голден Стэйт» имеет три победы в трех матчах, у «Сакраменто» одна победа и два поражения.

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Сергей Разин все материалы автора
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